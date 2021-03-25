Нагрянула поліція: у Харкові зірвався концерт "Жадана і Собак"

У Харкові 24 березня зірвався концерт групи "Жадан і собаки", який повинен був пройти в одному з міських арт-клубів. Глядачі і музиканти прийшли, але нагрянули поліцейські.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, концерт відомої в Україні рок-групи не відбувся через порушення карантинних вимог.

"Перед його початком поліція, в межах своїх повноважень, провела з власником закладу профілактичну бесіду та попередила про правові наслідки у разі недотримання відвідувачами карантинних обмежень", – кажуть в поліції.

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Копи нагадали, що відповідно до обмежень "помаранчевої зони" карантину, заборонено проведення масових культурних, розважальних заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або наповненістю понад 50 відсотків місць у кожному окремому залі.

Музикант вибачився перед аудиторією за невдалий концерт, а ось дії поліції розкритикував.

"Ви могли повідомити про скасування концерту за кілька годин до його початку. Тоді би ми встигли повідомити глядачів і вони не пхалися би з цілого міста (й інших міст теж, до речі), ризикуючи здоров'ям у метрополітені чи маршрутках (вам же про здоров'я громадян ішлося?). Натомість ви прийшли безпосередньо на концерт і чекали годину, коли він, цей концерт, почнеться, елементарно для того, щоби штрафонути заклад", – написав Жадан на своїй сторінці в Facebook.

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Раніше ми повідомляли, що в одному з клубів Одеси відбувся концерт, де люди без дистанції і масок веселилися на танцполі.

Також нагадаємо, Лобода і Меладзе під час карантину розважали публіку в Києві.

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