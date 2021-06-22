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"Накосячив? – Так". У Харкові опритомнів хлопець, що впав з канатної дороги

22 червня 2021 13:57

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Мати підлітка каже, що він уже все розуміє і киває у відповідь. Попереду у потерпілого довге лікування

У Харкові 17-річний юнак, який потрапив до реанімації після падіння з канатної дороги в парку Горького, опритомнів і почувається краще. Він був тиждень у комі.

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Про це розповіла мати хлопця Марія Горська, пише "Суспільне".

За словами Марії, її син вже почав самостійно дихати, їсть поки через трубочку. Лікарі кажуть, що динаміка позитивна – хлопець реагує, киває у відповідь.

"Першого дня, коли він надійшов, йому зробили трепанацію. Зібрали таз на апарат зовнішньої фіксації. Він опритомнів, рідних та близьких впізнав", – говорить мати.

Також жінка сказала, що хлопець дає зрозуміти, що шкодує про те, що сталося.

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"Я його заспокоюю, кажу: "Ти у нас молодець". Він качає головою, що "ні". Я питаю: "Що, накосячив"? Він киває: "Так". Тобто він розуміє, що сталося, все пам'ятає", – зазначила мати.

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Лікування юнака буде довгим і витратним, зараз рідні збирають гроші в соцмережах.

Нагадаємо, підліток вистрибнув з кабінки канатної дороги на проїжджу частину і потрапив під колеса мікроавтобуса. У Мережі писали, що юнак пішов на таке по п'яні через погані результати ЗНО, але його мати заперечує це.

Також ми повідомляли, що в Харкові розпорошили газ в школі. Інцидент стався у школі №153.

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