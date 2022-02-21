Наплювали на рішення суду у 2019-му? За що судитимуть батьків Миколи Харківського

Батьки 16-річного Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП за кермом Infiniti, виїжджали за кордон і не виховували підлітка, хоча це зобов'язав їх суд після першого злочину юнака. Тепер за злісне невиконання обов'язків їм загрожує до 5 років ув'язнення.
Про це розповіли "Сьогодні" у Харківській обласній прокуратурі.
Чому суд у 2019 році зобов'язав батьків слідкувати за підлітком?
Протягом 19-20 року підліток вчинив цілу низку адміністративних порушень, будучи за кермом авто.
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Крім того, він пішов на кримінальне правопорушення. У листопаді 2019 року Микола влаштував стрілянину з пневматичного пістолета в одному із супермаркетів Харкова. Він поранив брата та матір своєї однокласниці під час конфлікту.
Коли суд розглядав цю справу, він зобов'язав батьків слідкувати за дитиною, доки їй не виповниться 18 років.
За що судитимуть батьків
Незважаючи на рішення суду, мати погано виховувала підлітка та виїжджала за кордон, залишаючи його без нагляду.
Тепер за сукупністю цих обставин батьків судитимуть уже за злісне невиконання своїх обов'язків. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Візьмуть під варту?
Наразі прокуратура не бачить підстав брати батьків Миколу Харківського під варту. Підозрювані зараз співпрацюють із слідством, приходять на всі допити та приносять необхідні документи.
Крім того, батьки мають ще двох маленьких дітей, за якими потрібно стежити. Тому прокуратура не вимагатиме суворого запобіжного заходу. Це стане можливим лише у випадку, якщо батьки перестануть співпрацювати зі слідством.
Коротко про смертельну ДТП
- Наприкінці жовтня у Харкові водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом та на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- Поліція затримала 16-річного водія Infiniti, яка влаштувала смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
- 19 січня Червонозаводський райсуд Харкова залишив хлопця ще на 60 днів у СІЗО без права на заставу.