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Знайшли зв'язаною із мішком на голові: у Харкові зять вбив тещу за півтора місяці після весілля

Анна Бровко Анна Бровко кореспондент
27 серпня, 22:06
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Нові родичі постійно конфліктували. Юнак у всьому звинувачує жінку, яка його начебто "дістала"
Підозрюваний Артур Газієв і місце злочину. Колаж "Сьогодні"
Підозрюваний Артур Газієв і місце злочину. Колаж "Сьогодні"

Гучний суд у Харкові – юнаку обирали запобіжний захід за те, що вбив свою тещу. Потім, тіло поклав у мішок і хотів вивезти на таксі як акустичну систему. Подробиці родинної драми дізнавались новини "Сьогодні"

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Гамселив тещу бокалом, потім добивав ножем. Місце злочину – занедбана будівля у спальному районі. Вбивство сталося у кафе. На місці оперативники знайшли зв'язане скривавлене тіло жінки — власниці закладу із мішком на голові. З каси зникли гроші. А з бару — купа алкоголю. Місцеві кажуть, кафе відкрилося менш ніж місяць тому. Заправляв тут хлопець, часто разом з 45-річною родичкою.

18-річного молодика, зятя загиблої, слідчі і називають вбивцею. Мовляв, він намагався приховати злочин: аби позбутися тіла, викликав вантажне таксі.

"Водій таксі під час завантаження пакунку до автомобілю почав сумніватися щодо того, що цей вантаж був саме акустичною системою, як повідомляли клієнти. Та попросив, щоб показали, що саме знаходиться у мішку", – коментує речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Потім юнак інсценувати розбійний напад на кафе і сам викликав поліцію. Але згодом в усьому зізнався. Запевняє, що був тверезим. І не розуміє, як перейшов межу.

"Вона почала мені набридати: "ти молокосос, що ти там..." Ну, купа принижень. Я мовчу, мовчу, мовчу. Вона через те, що я ігнорую, їй це навіть вдома не подобалося. Вона мене повертає, хапає. Я її відштовхую, вона знову. Тоді я келихом завдав удар в обличчя", – розповідає підозрюваний Артур Газієв.

Він наніс потерпілій не менше 5 послідовних ударів в область тулубу. Через декілька хвилин жінка перестала подавати ознаки життя. Батько підозрюваного не йме віри: як його син міг вчинити таке звірство.

Чому родина конфліктувала

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Артур пояснює: одружився з коханою дівчиною на початку липня. Але стосунки з її мамою не склалися. Та, бувало, пиячила, постійно задиралася до нього. Вимагала, аби погасив її старі борги. А ще нібито спокушала його, щоб викликати ревнощі у свого чоловіка.

"Її власний брат і її чоловік звинувачували її в тому, що вона відбила мене у моєї дружини. І нібито вона була моєю коханкою… Вона виїдала мій мозок зсередини", – стверджує підозрюваний.

Артур благає відправити його під домашній арешт. Мовляв, він не становить ні для кого загрози, просто теща допекла. Та суддя вирішує — на час розслідування справи хлопець має перебувати у СІЗО. За умисне вбивство йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік зарізав і розчленував свою дружину. Після того ще тиждень жив із трупом в одній квартирі на столичному Подолі.

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