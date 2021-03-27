Медик сам зривав дошки: на Харківщині горе-матір викинула немовля в яму туалету (фото)

У Харківській області жінка народила немовля у покинутому туалеті і викинула його в яму. Зараз за життя дитини борються медики.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що в Лозівському районі до правоохоронців звернулася жінка, вона сказала, що в селищі Панютине в ямі туалету на залізничному вокзалі плаче дитина.

Як пише Центр екстреної допомоги та медицини катастроф, немовля дістали лікарі, воно було загорнуте в целофановий пакет. Стан здоров'я хлопчика важкий, його доправили до реанімації районної лікарні.

"По прибутті на місце події фельдшер бригади екстреної медичної допомоги 2408 Скотар С. В., не втрачаючи ні хвилини, самостійно зірвав дошки на підлозі туалету та дістав дитину із ями. Хлопчик був зав'язаний у пакет, навколо шиї – обвита пуповина", - розповіли у Центрі.

Жінка, яка знайшла дитину, розповіла ТРК "Лозова", що намагалася витягнути пакет з дитиною, але нічого не вийшло.

"Було, напевно, пів на сьому. Почула крик дитини. Покликала дівчину тут... І ми разом почали обстежувати. Море крові, і у зав'язаному пакеті – дитина, вона кричала, плакала, ворушилася, але ми не могли її дістати і викликали усіх", – розповіла жінка.

Матір'ю дитини виявилася 41-річна жінка, у неї є чоловік і четверо дітей. На даний час зловмисниця перебуває у лікарні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Тепер підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі раніше жінка перетворила будинок на смітник, а сімох дітей годувала недоїдками.

Також повідомлялося, як у Херсоні жінка кинула двох своїх синів, вони кілька годин чекали її біля школи, але мама так і не з'явилася.

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