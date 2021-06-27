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Не вистачило місць у літаку. У Харкові пасажири SkyUp не змогли вилетіти до Туреччини

27 червня 2021 11:22

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Авіакомпанія продала 210 квитків, а на борту літака всього лише 189 місць

У Харківському аеропорту частина пасажирів не змогла потрапити на свій рейс до Туреччини, тому що їм не вистачило місць у літаку авіакомпанії SkyUp.

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Про це в соцмережах розповіла одна з постраждалих туристок.

"Літак вже полетів. Авіакомпанія SkyUp. Ми гойдаємось вже хвилин 40 точно. Директор до нас не виходить, зворотний зв'язок ніякий не дає, каже: "Роз'їжджайтеся по домівках. Квитків продано більше, ніж є місць на борту. Ми якось будемо вирішувати це питання, але ви не полетите", – розповіла вона.

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Пізніше людей попросили заповнити заяви на ім'я представника SkyUp. Їм пообіцяли виліт наступним рейсом, спочатку о 8 ранку, а потім об 11. Але вже два літаки заповнені і полетіли.

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Відзначимо, що авіакомпанія SkyUp, продала на рейс 210 квитків, хоча на борту літака було лише 189 місць. Подібна практика є традиційною під час авіаперевезень – це овербукінг. Авіакомпанії продають квитки з розрахунком на те, що близько 10% пасажирів можуть не з'явитися на рейс.

Раніше ми повідомляли, що авіакомпанія МАУ проведе власне розслідування через десятки пасажирів, які не змогли відправитися до Туреччини. Вони застрягли в "Борисполі".

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