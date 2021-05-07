Не врятувала дитину. У Харкові коп отримала строк за смерть побитого батьком малюка

Дитина страждала від болю і голоду, вона померла в лікарні. Поліцейська знала про насильство в сім'ї, але нічого не зробила

У Харкові інспектора поліції засудили до трьох років в'язниці за недбалість на роботі. Працівниця поліції не відреагувала вчасно на звернення про побиття дитини, у результаті травм хлопчик помер.

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Про це повідомляє пресслужба Жовтневого районного суду Харкова.

Так, інспектор отримала умовний строк, також її позбавили права один рік працювати в правоохоронних органах.

"Також підсудна звільнена від відбування основного покарання з випробувальним терміном на один рік, якщо вона протягом нього не вчинить нового злочину", – розповіли в суді.

Вирок можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Що за справа була?

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Мова йде про події 2017 року, коли батьки замучили до смерті трирічного сина. Батько дитини Денис Політикін постійно бив малюка, а мати ніяк не реагувала.

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У малюка були зламані ноги і ребра, черепно-мозкова травма, але батьки не відвезли його в лікарню. Він страждав від болю і голоду. До медика звернулася знайома матері, яка прийшла до родини в гості. Однак врятувати дитину не вдалося.

Під час розслідування з'ясувалося, що поліцейські знали про злочин – родичі зверталися в соцслужби, а ті вже передавали дані копам. Але інспектор поліції не відреагувала на заяву та залишила хлопчика в небезпеці.

Вирок не вступив в законну силу. Повинен пройти строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, раніше в Кіровоградській області дівчина до смерті побила 9-річного братика.

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