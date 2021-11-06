Несправний спідометр? У Харкові водій "літав" містом на елітному спорткарі

Водій сказав, що перевищував швидкість на 150 км через несправний спідометр

У Харкові у водія забрали авто за несплату штрафу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові водія впіймали за перевищення швидкості. Машину забрали через несплату штрафу.

Про це пише Telegram-канал "Харків. Головне. Політика".

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Audi RS7 8-ий місяць перебувала у розшуку.

"Водій, який керує цим транспортним засобом, притягувався неодноразово до відповідальності. Він має різні порушення, але основне – це перевищення встановленого швидкісного режиму", – розповіла начальниця патрульної поліції області Альона Стрижак.

У березні водій проїхав понад 150 км/год. Перевищення зафіксувала камера. Штраф водій не сплатив. Водій на поліцію реагує емоційно та каже, що автомобіль не його, а бабусі.

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"Авто справді забрали за несплату штрафу: водія раніше зловили на перевищенні швидкості, летів більше 155 км/год. Штрафу всього 510 грн, трохи більше 800 грн з пенею, а машину все одно забрали" , – йдеться у повідомленні.

Покарання за перевищення швидкості у населених пунктах

За перевищення швидкості у населеному пункті більш ніж на 50 км/год – позбавлення права керувати транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців.

За перевищення швидкості у населеному пункті більш ніж на 70 км/год – позбавлення права керувати транспортним засобом на строк від 6 місяців до одного року.

Які покарання тепер

У населених пунктах діє обмеження швидкості 50 км/год. Нині за перевищення дозволеної швидкості на 20 км/год штраф становить 340 гривень, на 50 км/год – 1700 грн.

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