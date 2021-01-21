Немає такого закладу взагалі: палаючий будинок престарілих у Харкові нелегальний

У жодному реєстрі немає такої установи

У Харкові в палаючому будинку, який називали будинком для людей похилого віку, жодних офіційних установ немає.

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Про це повідомляє директор обласного департаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага, пише "Суспільне".

"Ми не розуміємо, хто і з якою метою зібрав цих людей в одному місці", – сказав Шпарага.

У жодному реєстрі немає такої установи.

"Такої установи, яка за цією адресою обліковується, в жодному реєстрі Харківської області не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального", – повідомив директор департаменту.

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Нагадаємо, нещодавно ми публікували відео з місця трагедії.

Також раніше на Одещині горів приватний будинок. Загинули двоє малолітніх дітей.

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