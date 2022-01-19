ДТП з Infiniti: суд залишив Миколу Харківського у СІЗО

Винуватець ДТП залишається у слідчому ізоляторі до 19 березня

Суд провів засідання у справі харківського підлітка-мажора / Фото: Колаж: Сьогодні

Червонозаводський райсуд Харкова 19 січня залишив ще на 60 днів у СІЗО без права на заставу 16-річного Миколу Харківського, який 26 жовтня 2021 року на автомобілі Infiniti зіткнувся з Chevrolet – загинув 58-річний водій Chevrolet Ігор Носов. Відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомляє Newsroom.

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Прокуратура сьогодні просила продовжити арешт винуватцю ДТП на два місяці. Це означає, що Харківський перебуватиме під арештом до 19 березня.

А адвокат обвинуваченого Інна Данилова просила призначити своєму підзахисному домашній арешт.

Хронологія подій

У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна людина.

. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна людина. Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини . На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували. Водієм виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів попадав у поле зору правоохоронців.

Хлопець уже розбив Рorsche Cayenne, Toyota Camry та багато інших машин. Також він відправив блогеру Ганні Кривуц відео, як перетинає подвійну суцільну та їздить на червоне світло.

Рorsche Cayenne, Toyota Camry та багато інших машин. Також він відправив блогеру Ганні Кривуц відео, як перетинає подвійну суцільну та їздить на червоне світло. На сторінці підлітка в Instagram можна побачити безліч відео нічних поїздок, зокрема, з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обматюкав поліцейського. Наразі відео зі сторінки видалено.

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