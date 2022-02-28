"Потрібна хоч якась перемога": Денисенко розповів, навіщо Путіну Харків (відео)

Російська армія обстрілює масовожитлові квартали Харків. Наразі триває обстріл міста з ракетної зброї. Є постраждалі та загиблі серед мирного населення.
Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
"Це відбувається через те, що українська армія почала бити ворога, а санкції починають бити по російській економіці. Путін робить ставку на те, що потрібна бодай якась перемога. Все для того, щоб провести інформаційну картинку у себе в Росії про псевдоперемогу на території України" , – каже Вадим Денисенко.
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За словами радника міністра внутрішніх справ України, російський президент Володимир Путін уже п'ятий день переховується у бункері, не виходить до свого народу та боїться з'явитися на публіці.
"Все через те, що він починає боятися за своє життя. Звичайно, жодних революцій у Росії зараз не передбачається, але Путін – параноїк. Те, що він сьогодні робить у Харкові і те, що сьогодні вбивають мирних мешканців, а також порушують правила ведення війни, це все буде безумовно доведено в суді" , – додав Вадим Денисенко.
Ситуація в Україні 28 лютого
- П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійнішим, ніж у попередні ночі. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у низці міст звучали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ потрапила до житлового будинку в Чернігові. Тим часом, президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
- Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.
- У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ щодо ядерної зброї. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.
- Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову із союзниками США, щоб обговорити ситуацію в Україні та їхню скоординовану відповідь. Це будуть треті переговори, які ініціював Байден.