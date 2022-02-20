Ще одні мажори? У Харкові п'яні підлітки ганяли на авто по місту (відео)

Також неповнолітні розпивали алкоголь у центрі міста та кричали у гучномовець

У Харкові п'яні підлітки влаштували свавілля на авто. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі почали розповсюджувати ролики, на яких можна побачити, як у Харкові п'яні підлітки ганяли автомобілем по місту.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха Харків".

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На опублікованих відео можна побачити, як спочатку підлітки біля автомобіля розпивають кілька пляшок шампанського, а потім розбивають їх на площі в центрі міста.

Після цього підлітки почали ганяти на авто по нічному місту і кричали у гучномовець.

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