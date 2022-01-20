Одним абзацом. Все про суд над винуватцем смертельної ДТП у Харкові Миколою Харківським

Хлопця залишили в СІЗО ще на 60 діб

Харківському продовжили арешт до 19 березня/Колаж: "Сьогодні"

У Харкові в середу, 19 січня, відбувся суд над 16-річним Миколою Харківським, який 26 жовтня 2021 року на автомобілі Infiniti зіткнувся з Chevrolet. Тоді внаслідок аварії загинув 58-річний Ігор Носов.

Що вирішив суд?

Прокуратура просила продовжити арешт Харківського на два місяці. На судовому засіданні адвокатка підозрюваного у смертельній ДТП Інна Данилова заявила, що підліток намагався проскочити на червоний сигнал світлофора, коли розігнав автомобіль до 180 км/год. За словами Данилової, хлопець дав свідчення під час досудового слідства. Він розповів, що перевіряв швидкість автомобіля. Як заявила адвокатка, Харківський повністю визнає свою провину, але зазначає, що у його діях не було прямого наміру. Данилова називає необґрунтованою суму цивільних позовів від дітей загиблого Ігоря Носова у розмірі 2 млн грн. У перерві судового засідання донька загиблого у ДТП Анастасія Бондаренко поговорила з підлітком. Між ними спалахнув невеликий скандал. Червонозаводський райсуд Харкова ухвалив рішення — залишити Миколу Харківського ще на 60 днів у СІЗО без права на заставу. Це означає, що Харківський перебуватиме під арештом до 19 березня. Варто зазначити, що адвокатка обвинуваченого просила призначити своєму підзахисному домашній арешт.