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Окупанти продовжують обстріл: в Ізюм не можуть пройти гуманітарна допомога та евакуаційні автобуси (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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11 березня, 14:42
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ЗСУ та тероборона продовжують захищати місто від російських військових
Окупанти також обстрілюють прилеглі села / Колаж "Сьогодні"
Окупанти також обстрілюють прилеглі села / Колаж "Сьогодні"

В Ізюмі Харківської областіпродовжуються бої. Через це до міста не можуть проїхати гуманітарна допомога та евакуаційні автобуси.

Про це повідомляє начальник відділу міськради Максим Стрельник.

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"З ранку в місті почалася запекла битва і вибухи не вщухають. Прилеглі села також варварською обстрілюють російські окупанти. Наша армія і тероборона в ці хвилини героїчно захищають місто. Ми молимося, щоб їм вдалося зупинити орду орків, що рухаються на південну частину міста" , – йдеться у повідомленні.

Місто ніхто не здаватиме

Влада Ізюма не збирається здавати місто окупантам. Російські військові просуваються на південь.

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"На ці загрози Ізюмський міський голова відповів, що він мер українського міста і ним залишиться, а головним завданням міської влади є збереження життя та здоров'я людей та забезпечення життєдіяльності міста, а не проведення військових операцій. Це шантаж, провокації та маніпуляції, гра на почуттях та відповідальності за місто", – зазначив заступник градоначальника міста Володимир Мацокін..

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