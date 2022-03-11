Окупанти продовжують обстріл: в Ізюм не можуть пройти гуманітарна допомога та евакуаційні автобуси (відео)

В Ізюмі Харківської областіпродовжуються бої. Через це до міста не можуть проїхати гуманітарна допомога та евакуаційні автобуси.
Про це повідомляє начальник відділу міськради Максим Стрельник.
"З ранку в місті почалася запекла битва і вибухи не вщухають. Прилеглі села також варварською обстрілюють російські окупанти. Наша армія і тероборона в ці хвилини героїчно захищають місто. Ми молимося, щоб їм вдалося зупинити орду орків, що рухаються на південну частину міста" , – йдеться у повідомленні.
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Місто ніхто не здаватиме
Влада Ізюма не збирається здавати місто окупантам. Російські військові просуваються на південь.
"На ці загрози Ізюмський міський голова відповів, що він мер українського міста і ним залишиться, а головним завданням міської влади є збереження життя та здоров'я людей та забезпечення життєдіяльності міста, а не проведення військових операцій. Це шантаж, провокації та маніпуляції, гра на почуттях та відповідальності за місто", – зазначив заступник градоначальника міста Володимир Мацокін..
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