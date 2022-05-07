Окупанти знищили музей Сковороди: після ракетного удару там почалася пожежа

Знищений російськими музей, присвячений життю та творчості поета Григорія Сковороди

Музей розташований у с. Сковородинівка. Це був маєток XVIII ст. Колаж "Сьогодні"

На Харківщині російські окупанти знищили Національний музей Григорія Сковороди.

Про це повідомляє Суспільне. Харків із посиланням на голову Золочівської громади Віктора Коваленка.

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Установу окупанти знищили прямим попаданням російської ракети в ніч проти 7 травня. Снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею.

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Через ворожий обстріл поранено 35-річного сина директора музею. Цієї ночі чоловік залишився охороняти приміщення. Потерпілого витягли з-під завалів, із травмою ноги його госпіталізували до лікарні.

Музей розташований у с. Сковородинівка. Це був маєток XVIII століття, в якому останніми роками свого життя працював і біля якого був похований Григорій Сковорода. Нинішньої зими в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя від дня народження українського філософа.

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