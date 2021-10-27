Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Чорноморець - Шахтар: онлайн ❌ ДТП з мажором у Харкові ⚽ Маріуполь - Динамо: онлайн 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

Залишилися діти та онуки: з'явилися фото чоловіка, який загинув у ДТП у Харкові (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
27 жовтня, 12:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Фото опублікувала у своєму Instagram донька постраждалого
ДТП трапилося у Харкові вночі / Колаж "Сьогодні"
ДТП трапилося у Харкові вночі / Колаж "Сьогодні"

У мережі з'явилися фото чоловіка, який помер через ДТП у Харкові. У загиблого залишилися діти та онуки.

Про це йдеться у Telegram-каналі Netipichnyi_Kharkov / Харків.

Реклама

Подробиці

Фото опублікувала у своєму Instagrame донька чоловіка.

"Його більше нема! Очевидці, які наздоганяли і затримали винуватця, оголосіть", – написала дівчина.

У чоловіка залишилося двоє дітей та троє онуків.

Реклама

"Співчуття рідним та близьким чоловіка, який учора загинув у ДТП з Infiniti, за кермом якого був розпещений вседозволеністю та безкарністю мололітній "мажор" ", – йдеться у пості.

Фото: Netipichnyi_Kharkov / Харків.
Фото: Netipichnyi_Kharkov / Харків.
ф

Фото: Netipichnyi_Kharkov / Харків.
Фото: Netipichnyi_Kharkov / Харків.

Реклама

Що трапилося?

  • У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна людина.
  • Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини . На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

Поліція затримала 16-річного водія Infiniti. Йому загрожує до 8 років ув'язнення .

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Короновірус за тиждень

146 548

захворіло за тиждень в Україні

+45%

Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Опитування
ТОП-матчі

Маріуполь

Сьогодні

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Чорноморець

Сьогодні

19:30

Шахтар

10.5

5.95

1.26
Вакцинація
Станом на 26 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 138 082
Люди, які отримали мінімум одну дозу
9 363 491
Всього введених доз 16 501 573
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір українців
ТОП електрокарів
Дізнайся про новий рекорд
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3806

Євро (€)

30.68

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Опитування
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти