Залишилися діти та онуки: з'явилися фото чоловіка, який загинув у ДТП у Харкові (фото)

У мережі з'явилися фото чоловіка, який помер через ДТП у Харкові. У загиблого залишилися діти та онуки.
Про це йдеться у Telegram-каналі Netipichnyi_Kharkov / Харків.
Подробиці
Фото опублікувала у своєму Instagrame донька чоловіка.
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"Його більше нема! Очевидці, які наздоганяли і затримали винуватця, оголосіть", – написала дівчина.
У чоловіка залишилося двоє дітей та троє онуків.
"Співчуття рідним та близьким чоловіка, який учора загинув у ДТП з Infiniti, за кермом якого був розпещений вседозволеністю та безкарністю мололітній "мажор" ", – йдеться у пості.
Що трапилося?
- У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна людина.
- Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини . На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.
Що відомо про водія Infinity?
Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.
Поліція затримала 16-річного водія Infiniti. Йому загрожує до 8 років ув'язнення .
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