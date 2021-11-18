Зупинилося серце: у Харкові з лікарні виписали учасника смертельної ДТП із мажором

Хлопець перебував у лікарні більше 20 днів, але зараз його виписали та відпустили додому

Аварія сталася 26 жовтня / Колаж "Сьогодні"

20-річного Михайла Баранова, який у момент смертельної аварії у Харковізнаходився на задньому сидінні Infinity, виписали з міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Про це повідомила сестра постраждалого Марія Кожокіна, пише Newsroom.

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Зупинилося серце

"Мішу вчора виписали, він знаходиться вдома. Відчуває себе краще, проте його чекає ще реабілітація. Під час виписки ми дізналися, що у нього зупинялося серце", – розповіла Марія.

Сім'я хоче провести хлопцеві додаткове обстеження.

Не пам'ятає аварію

Михайло Баранов провів у лікарні 21 день. За словами сестри, до її брата та його друга приходили слідчі. Хлопці не пам'ятають день аварії. Телефон Михайла зник із місця ДТП, його досі не знайшли.

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На лікування хлопця сім'я витратила понад 7 тисяч доларів. Усі гроші вони платили неофіційно. Через це Марія сумнівається, що у винуватця аварії вдасться відсудити компенсацію за лікування.

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