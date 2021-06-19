Отруєння в ресторанах Харкова: число постраждалих росте

Інкубаційний період триватиме до 22-го червня – цілком можливо, що звернулися в лікарню ще не всі

Харківська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги. Фото: kharkov.info

У Харкові кількість хворих зросла після того, як спробували суші в одній з мережі ресторанів міста. Кореспонденту "Сьогодні" розповіли в лабораторному центрі, чи може ще збільшиться число отруєнь.

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Так, вже 78 чоловік надійшли в медзаклади після візиту в ресторани даної мережі.

За словами завідуючої відділом епідеміологічного нагляду Харківської обласної лабораторного центру Тетяни Карлової, це кишкова інфекція бактеріальної етіології (швидше за все це – сальмонельозна інфекція або дезентерія). Її максимальний інкубаційний період – сім діб.

"Хтось отримав меншу дозу, хто відразу відреагував. Тому ще сім діб ми можемо спостерігати, враховуючи, що перші хворі були 16-го числа, а чи вживали вони в їжу 15-го, то ще до 22-го ми можемо реєструвати хворих. Якщо вони взагалі звернуться за медичною допомогою. Всі хворі обстежені бактеріологічно з урахуванням попереднього діагнозу", – розповіла Тетяна Карлова.

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У лабцентре не виключають, що джерелом інфекції міг бути хтось із персоналу. Серед отруєних – два офіціанти.

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Раніше ми писали, що через масове отруєння вже відкрито кримінальне провадження. У двох ресторанах мережі беруть проби продуктів на бактерії групи кишкової палички.