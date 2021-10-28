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Озеро з привидами та таємний цвинтар НКВС. Чим дивує знаменитий Лісопарк у Харкові

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
28 жовтня, 15:57
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Навколо Харківського лісопарку ходить безліч містичних та страшних історій, але більшість із них пов'язані з Другою світовою війною
Які таємниці приховує лісопарк у Харкові
Які таємниці приховує лісопарк у Харкові / Фото: Колаж: Сьогодні

Лісопарк у Харкові місцеві мешканці часто називають "легенями" міста. Це найбільший лісовий масив серед аналогічних в Україні. Однак окрім мальовничої природи територія славиться великою історією, у тому числі й лякаючими легендами.

"Сьогодні" дізналися, що відомо про харківський лісопарк.

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Історія та рослини парку

Історія Лісопарку починається у 20-х роках минулого століття. Тоді територія лісу складала близько 400 га. У 50-60-ті роки харківські студенти організували масове висадження дерев та значно збільшили територію самого Лісопарку. Вже 1987 року його площа становила 2385 га. Харківський лісопарк став найбільшим не лише в Україні, а й у всьому СРСР.

Фото: DepoХарків

Нині ж його площа – близько 1,9 тис. га. До біологічного розмаїття Лісопарку відносять понад 40 тварин та понад 30 рослин, занесених до Червоної книги України та Червоного списку Харківської області. Багатьом деревам уже понад сто років. Дехто досягає поважного віку 200-400 років. А от серед тварин можна зустріти чимало лисиць, білок, їжаків, іноді навіть кабанів.

Таємний цвинтар НКВС

Як пише "DepoХарків", в історії Лісопарку є й страшні сторінки. За часів СРСР НКВС організувало у лісопарку справжню "харківську катинь". Туди звозили тіла розстріляних катами НКВС людей. Трупи почали привозити 1937 року – у розпал сталінських репресій.

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Фото: DepoХарків

Серед жертв було багато польських офіцерів, які потрапили в полон. Тоді військових відправили до спецтабору НКВС до Старобільська, а на розстріл повезли до Харкова. Розстрілювали по одному, у потилицю.

Про цвинтар дізнались наприкінці 1960-х років – місцеві школярі знайшли кілька черепів, організували "полювання за скарбами" і в результаті принесли близько 20 людських черепів до школи. Спецслужби вилучили у дітей знахідки та "переконливо пояснили, що розповідати про це не варто". А сам цвинтар приписали німцям.

Наразі на цьому місці знаходиться меморіальний комплекс, на якому увічнили ім'я кожної жертви тоталітаризму.

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Фото: DepoХарків

Містичне озеро

На території Лісопарку є мальовниче озеро, яке з'явилося на місці злиття річки Саржинка з невеликим струмком. Озеро довго було улюбленим місцем відпочинку рибалок. Нині ця місцевість частково заболочена.

Фото: DepoХарків

Місцеві жителі кажуть, що тут раніше знаходився старовинний цвинтар. За легендою, на водоймі можна зустріти примар. Однак такими легендами озеро оповите через мулисте дно і велику кількість очерету.

Могила невідомого льотчика

Під час Другої світової війни у Лісопарку проходили криваві бої та діяли партизанські загони. Після серпня 1943 року, коли звільнили місто, територія Лісопарку пронизана колишніми окопами та траншеями.

Де-не-де можна зустріти могили невідомих солдатів. Серед них є і могила невідомого льотчика, розташована неподалік дитячого табору "Лісова Казка". На пам'ятнику написано "Невідомому льотчику, який загинув у роки Великої Вітчизняної війни". Однак, хто він, досі невідомо.

Фото: DepoХарків

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