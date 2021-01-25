Пацієнту може не вистачити кисню, навіть якщо він є у лікарні: як вирішують проблему в Харкові

Магістралі не можуть забезпечити всі ліжка в лікарнях

В Україні до пацієнта з коронавірусом може не дійти кисень, навіть якщо він є у лікарні. Найпоширеніша причина цього – брак тиску в магістралі. У цьому випадку рятують концентратори, однак така медтехніка досі в дефіциті.

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Про це повідомляють журналісти "Сьогодні".

Зазначається, що зазвичай в обласній інфекційній лікарні професор Володимир Корсунов консультував хворих кілька разів на тиждень. І вже півроку майже "живе" на роботі, він зайняв посаду завідувача відділенням.

Відео: Сьогодні

За словами медика, тут найбільша киснева магістраль у країні, але навіть її потужності не вистачить на всіх хворих. А це 300 ліжок.

"Ця ємність не витримає, не забезпечить бажаного рівня тиску в системі. Тому частина ліжок повинна бути облаштована виключно концентратором. Тобто медтехнікою, яка в прямому сенсі перетворює кисень на повітря", – кажуть лікарі.

У цю лікарню нове обладнання доставили завдяки програмі "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

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Тільки в грудні Фонд Ріната Ахметова і банк ПУМБ передали в лікарні 140 кисневих концентраторів.

"Коли Україна зіткнулася з пандемією, Рінат Ахметов першим прийшов на допомогу. Він об'єднав зусилля Благодійного Фонду, Банку ПУМБ, SCM, ФК "Шахтар". Завдяки цьому 300 млн гривень були перераховані на боротьбу з коронавірусом", – заявив заступник голови Регіонального центру ПУМБ у Харкові Андрій Євсєєв.

Зараз обласна інфекційна лікарня готується до запуску ще одного реанімаційного відділення. Адже новий спалах захворювання може відбутися найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що програма Фонду Ріната Ахметова рятує життя у лікарнях Харківської області.

Крім того, дитячий будинок сімейного типу в Дніпрі отримує допомогу від Фонду Ріната Ахметова.

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