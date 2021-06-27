Кернесу виповнилося б 62. Згадуємо яскраві цитати мера Харкова

Мер Харкова Геннадій Кернес сьогодні відсвяткував би день народження, йому б виповнилось 62 роки. Його знали як гостру на язик людину. Українці часто використовують його висловлювання, іноді навіть не знаючи, що автор – Кернес.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найяскравіші цитати.

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(Подаємо мовою оригіналу)

Зі звернень до депутатів

"Я предлагаю вам объявить голодовку. И чтобы плакат был, за что вы объявляете голодовку. Как раз немного похудеете. И немного мозги остынут".

"Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда! И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой? Ты кнопка, бл***!"

"Я сломаю вам две руки и две ноги!"

"Встань! Смотри, сучий пес! Если ты – внимательно слушай то, что я тебе говорю, – еще раз отнесешься к своим обязанностям, еще раз я узнаю о том, что ты лично как директор не проконтролировал те обещания и обязательства, которые взял на себя, я тебя умножу на ноль, тебе ясно или нет?"

"Если вы будете продолжать в таком духе заниматься очковтирательством, имитацией бурной деятельности, я буду принимать кадровые решения".

"Вы мне не указывайте. Вы спайдермен, и я вам советую идти сосульки сбивать".

"Инна Германовна, вы политическая проститутка, выйдите из зала!".

"Та это ваша прерогатива. То будь ласка, скільки захочете. Хоть в позу зю становися и туда гуляй раком".

"Скажите пожалуйста, а кто вы, извините, в данном вопросе, кто вы? Вы ангел? Вы – Понтий Пилат, кто вы? Вы можете мне сказать? Вы – Цезарь, кто вы?"

До громадськості

"Встретить меня можно везде – на всей территории Харькова. Горожане должны знать и видеть своего городского голову. В свою очередь и руководитель города должен знать и видеть, что происходит в городе".

"Ищите козявки у себя, посмотрите на себя в зеркало!"

"Люди, которые стоят на Майдане, и "майданутые" — это два разных человека.

"Не дай бог кому-то вздумается обидеть ветеранов, я думаю, он глубоко об этом пожалеет".

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З відео з Добкіним

"Давайте будем сниматься! Пускай там все молчат, нах**..! Давай по новой, Миша. Всё х...ня".

"Ты можешь сказать это с выражением, в одном тоне, только с мимикой твоего лица?.. Ну это просто постная х**ня какая-то…"

"Я придерживаюсь мнения, что любой победитель приумножит свою победу, если сделает врагов своими друзьями".

Нагадаємо, Михайло Добкін заявив, що після смерті Геннадія Кернеса Харків осиротіві тепер місто складно уявити без свого багаторічного мера.

Крім того, син Кернеса Родіон Гайсинський заявив, що зі смертю його батька піде ціла епоха і він був прикладом для наслідування.