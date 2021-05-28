Перекрикував з гучномовцем: під Харковом депутат влаштував шоу на сесії (відео)

У Харківській області депутат намагався зірвати сесію міськради – він кричав на чиновників у гучномовець

У місті Ізюм Харківської області місцевий депутат Денис Штейман влаштував балаган на сесії міськради. Чиновник не хотів чекати запрошення до мікрофона і взяв з собою гучномовець.

Реклама

Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Х**вий Харків".

"Чергова спроба зірвати сесію провалилася – цього разу поліція чеказа на його витівки вже в залі", – написали під відео.

На записі видно, як під час обговорення Штейман піднявся з місця і підійшов до президії. Там він включив гучномовець і намагався перекричати голову і секретаря. Однак через сильний шум складно розібрати, що саме говорив депутат.

В тренді На Волині багатодітний батько наклав на себе руки. Подробиці трагедії

Через кілька хвилин криків до чиновника підійшли поліцейські і зупинили його.

Реклама

Нагадаємо, раніше в Одесі депутат розсмішив чиновників під час сесії, запитавши, звідки в місті будуть злітати ракети.

Крім того, у Київській області колега вдарив у голову депутатку за зйомку бійки.