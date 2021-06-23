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"Перенервувала". Харків'янка, яка скаржилася на українську мову, потрапила до лікарні

23 червня 2021 17:14

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Дівчина закрила свій аккаунт від сторонніх – відео викликало хвилю негативу від користувачів

Студентка з Харкова Маргарита, яка на відео поскаржилася на українську мову, перенервувала і потрапила в лікарню.

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Про це пише Telegram-канал "Політика держави".

Дівчина розповіла, що вона лежала на крапельницях.

"Я перенервувала в п'ятницю і в суботу потрапила в лікарню. Зараз на лікарняному, перебуваю у стаціонарі. Збій аналізів на тлі стресу, капали різні розчини. Зараз вже легше, сьогодні без крапельниць", – заявила вона.

Зазначається, що після публікації відео їй нібито погрожували звільненням.

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"Усе призупинено. На роботі розповідають, що директор нібито мені пропонував, мовляв, він мене звільнить, я 20 днів посиджу вдома, а потім він мене назад візьме. Природно, такого не було", – додала дівчина.

Раніше ми повідомляли, що 18-річна мешканка Ірпеня Київської області Діана Калеганова нецензурно висловилася про українську мову.

Також нагадаємо, у Києві компанія Nestle через українську мову потрапила в скандал.

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