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Перенесення частини ринку "Барабашово" в Харкові: міськрада розблокувала будівництво дороги

25 лютого, 13:07

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Влада міста обіцяє підтримку підприємцям

Міська рада Харкова 24 лютого ухвалила рішення скасувати оренду землі для ТЦ "Барабашово", що дозволить перенести частину торгівельних місць і побудувати автомагістраль, яка з’єднає центр Харкова і Салтівський житловий масив.

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Про це під час сесії міськради заявив виконуючий обов’язки міського голови Ігор Терехов.

План будівництва дороги був розроблений ще в 1986 році, а саме будівництво почалося влітку 2020-го. Сьогодні пропускна здатність вулиці Мойсеївської складає 500 автівок на годину, що замало для міста-мільйонника. Завдяки новій автотрасі її збільшать до 2000 автівок на годину.

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Для прокладання траси необхідно посунути близько 2000 торгових місць. Міська влада запевнила, що підприємці не постраждають.

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"Всіх лякають, що місто зараз забере землю і вижене підприємців. Офіційно перед усіма заявляю: жоден підприємець не постраждає. Міська земля переходить до підконтрольного міській раді комунального підприємства. Воно чітко узгодить всі тарифи, доведе їх до кожного підприємця, організує правильну систему роботи. Жодних поборів, жодної корупції, яка зараз там процвітає, ми не допустимо", – заявив під час сесії в.о. мера Терехов.

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Він також нагадав, що 39 га землі, на яких працюють підприємці, експлуатуються концерном "АВЕК" незаконно.

"Тобто, гроші не надходять до міського бюджету. Але з підприємців — стягуються", – зауважив він, підтвердивши, що підприємцям допоможуть перенести торгові місця.

Рішення про скасування оренди землі концерном "АВЕК" та передання її у власність комунальному підприємству "Міський торговий ринок" підтримали 54 з 66 депутатів.

Нагадаємо, замість модульного містечка для переселенців з ОРДЛО в Харкові побудують три гуртожитки.

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Харків Ігор Терехов
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