"Переплутав" із сестрою: у Харкові чоловік намагався задушити 10-річну дівчинку

Під час спілкування з поліцією харків'янин поводився неадекватно і заявив, що його жертва – сестра, він переплутав дітей

У Харкові чоловік посеред вулиці напав на 10-річну дівчинку, яка гуляла з подругами. Він підійшов і почав душити дитину.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Мати дівчинки розповіла, що 24 червня близько 12:00 на вулиці Сергія Грицевця до її дочки підійшов незнайомий чоловік і почав душити. Дівчинці вдалося вирватися від нападника і втекти. У неї легкі тілесні ушкодження.

Реклама

Правоохоронці розшукали нападника. Ним виявився 37-річний місцевий житель. Після затримання він вів себе неадекватно і заявив, що переплутав дитину зі своєю сестрою.

Зараз поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту.

Нагадаємо, у Києві чоловік накинувся на хлопця через пофарбоване біле волосся і одяг рожевого кольору і жорстоко побив.

Крім того, у Слобожанському Дніпропетровської області місцевий житель побив дев'ятирічного хлопчика на дитячому майданчику. Справу вже направили на розгляд до суду.