Переплутала країни? Блогерка з Харкова рекламує "20 кроків розвитку Росії"

Після скандалу в соцмережах та звернення журналістів, публікація зі сторінки дівчини зникла

Блогерка з Харкова назвала Росію "нашою державою" / Фото: Колаж: Сьогодні

Інстаблогер з Харкова з мільйоном підписників, яка нещодавно взяла участь у телешоу "Супермама", рекламує проєкт російського бізнесмена "20 ідей щодо розвитку Росії".

Про це пише Telegram-канал "Харків.Головне.Політика".

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Крім цього, блогерка назвала Росію "нашою державою". Наразі пост видалено.

"20 ідей розвитку Росії" – це проєкт російського бізнесмена Дмитра Давидова. На знімку блогерка тримала рекламну продукцію проєкту.

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Українська блогерка прорекламувала російську компанію

Українська блогерка Сабіна Мусіна прорекламувала російську інтернет-компанію із сфери онлайн-освіти.

"Ураааа! Освітня платформа Skillbox вже в Україні. І я буду першою, хто поділився цією новиною. Кайф!" – написала Сабіна Мусіна.

Skillbox – російська інтернет-компанія зі сфери онлайн-освіти, заснована у 2016 році. Контрольний пакет ТОВ "Скілбокс" (70%) належить Mail.ru.

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Мусіна – співзасновниця мережі салонів краси G.Bar, Instagram-блогер та мама YouTube блогерки PupsiKira.

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