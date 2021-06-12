Штовхав ногами і хапав за волосся: в Харкові підліток жорстоко побив дівчат (фото, відео)

На відео потрапив напад на одну з жертв – він б'є її руками і ногами, а натовп спостерігає осторонь за тим, що відбувається

У Харкові 16-річний хлопець напав на дівчат та жорстоко їх побив. Одну з них він кинув на землю і бив ногами.

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Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

"Спочатку його зловили однолітки і змусили стоячи на колінах вибачатися перед побитими дівчатами. А тепер ще доведеться відповісти і перед законом і отримати судимість", – йдеться в повідомленні.

Ним виявився Тараник Олександр Ігорович 2004 року народження.

Реклама На відео впізнали підлітка

Що стало причиною такого жорстокого поводження невідомо. На кадрах видно, що за побиттям спостерігала компанія підлітків, але ніхто навіть не спробував зупинити нападника.

За словами Геращенко, у всьому цьому будуть розбиратися слідчі поліції, прокурор і суд.

Раніше ми повідомляли, що в Слобожанському Дніпропетровської області місцевий житель побив дев'ятирічного хлопчика на дитячому майданчику. Справу вже направили на розгляд до суду.

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Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області чоловік побив чотирирічного хлопчика. У дитини страшні гематоми і струс мозку.

Крім того, в Дніпрі чоловік заліз в чужий будинок через вікно і побив дитину. Він з награбованим зник з місця злочину. Підозрюваного вже заарештували.