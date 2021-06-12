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Штовхав ногами і хапав за волосся: в Харкові підліток жорстоко побив дівчат (фото, відео)

12 червня 2021 17:37

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На відео потрапив напад на одну з жертв – він б'є її руками і ногами, а натовп спостерігає осторонь за тим, що відбувається

У Харкові 16-річний хлопець напав на дівчат та жорстоко їх побив. Одну з них він кинув на землю і бив ногами.

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Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

"Спочатку його зловили однолітки і змусили стоячи на колінах вибачатися перед побитими дівчатами. А тепер ще доведеться відповісти і перед законом і отримати судимість", – йдеться в повідомленні.

Ним виявився Тараник Олександр Ігорович 2004 року народження.

На відео впізнали підлітка
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На відео впізнали підлітка

Що стало причиною такого жорстокого поводження невідомо. На кадрах видно, що за побиттям спостерігала компанія підлітків, але ніхто навіть не спробував зупинити нападника.

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За словами Геращенко, у всьому цьому будуть розбиратися слідчі поліції, прокурор і суд.

Раніше ми повідомляли, що в Слобожанському Дніпропетровської області місцевий житель побив дев'ятирічного хлопчика на дитячому майданчику. Справу вже направили на розгляд до суду.

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Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області чоловік побив чотирирічного хлопчика. У дитини страшні гематоми і струс мозку.

Крім того, в Дніпрі чоловік заліз в чужий будинок через вікно і побив дитину. Він з награбованим зник з місця злочину. Підозрюваного вже заарештували.

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