"Пишу курсову роботу ї**чою українською мовою": студентка з Харкова обурила Мережу (відео)

Дівчині не сподобалося, що вона повинна писати курсову роботу державною мовою, вона заявила, що українська мова ґвалтує її психіку

У Харкові студентка, використовуючи нецензурну лексику, у своїх соціальних мережах обурилася тим, що їй потрібно писати курсову роботу українською мовою.

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Про це повідомляє організація "Мова на часі" на своїй сторінці в Facebook.

Студентка з Харкова спровокувала новий мовний скандал. Фото: t.me/catars_is

У своїх Instagram-історіях Маргарита заявила, що частину матеріалів вона і так перевела з англійської, а тепер їй доведеться робити ще один переклад.

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"Пишу курсову роботу ї**чою українською мовою. Ось розумію, що українська влада – вона мене ущемляє, ущемляє мої права. Що значить – я не можу писати свою роботу, у якій мої наукові висновки, мої висновки, в якій описано, як я проводила цю роботу, чому я не можу писати її російською мовою. Подобається українська мова? Перекладайте, будь ласка. Чому ви ґвалтуєте мене, мою психіку і мої нерви", – сказала Маргарита.

Пізніше дівчина закрила свій акаунт від сторонніх. Відео, яке вона записала, викликало хвилю негативу від користувачів.

За інформацією Telegram-каналу Катарсис, дівчину звуть Маргарита Мальцева. Повідомляється, що вона вже нібито пояснила свою скандальну заяву. За її словами, деякі регіони України нібито не пристосовані до української мови, а мовну реформу вона назвала маячнею.

Раніше ми повідомляли, що 18-річна мешканка Ірпеня Київської області Діана Калеганова нецензурно висловилася про українську мову.

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Також нагадаємо, у Києві компанія Nestle через українську мову потрапила в скандал.