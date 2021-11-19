"Поблажок ніхто не робить": мати 16-річного мажора дала перше інтерв'ю

Мати 16-річного Миколи Харківського, котрий влаштував смертельну ДТП у Харкові, вперше дала інтерв'ю журналістам із Німеччини. За її словами, перед від'їздом за кордон вона купила уживаний легковик і залишила приватному майстру на техобслуговування.
Про це Марина Дегтяр розповіла в ефірі шоу "Говорить Україна".
Машину було оформлено на ім'я матері 16-річного мажора
Як розповіла мати Миколи, це була машина сім'ї, яку вона оформила на своє ім'я.
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"До цього у мене була машина, але вона застаріла і постійно ламалася, її продали та купили іншу", – повідомила Марина.
Незадовго до цього ДТП патрульні зупинили Миколу за кермом батьківського автомобіля, хоча він не має посвідчення водія. Тому другий комплект ключів від нової машини та всі документи на авто жінка забрала з собою до Німеччини.
Марина запевняє, що ніколи не передавала синові право керувати машиною. Крім того, жінка принесла співчуття родині загиблого водія.
"Хотіла б вибачитися перед близькими цієї людини. Зроблю все можливе, щоб надати необхідну допомогу цим людям", – додала Марина.
Що мати думає про покарання сина?
Марина зазначила, що ухвалить будь-яке рішення суду, яке б воно не було. За її словами, вона хоче, щоб закон був однаковим для всіх людей у цій категорії злочинів.
"В інтернеті пишуть, що ми пропонуємо комусь гроші, щоби хтось узяв на себе провину, це не так. Микола знаходиться у СІЗО без телефону та будь-якої техніки. Більше того, я не можу передати йому навіть кросівки, бо не беруть. Поблажок для нього ніхто не робить", – наголосила Марина.
Що було раніше?
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та нецензурно лає поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
Раніше ми писали:
- У Києві водій таксі Bolt потрапив у масштабну ДТП. Автомобіль злетів у повітря та зробив сальто.
- Під Тернополем у ДТП загинуло подружжя. 4-річний син подружжя у тяжкому стані.
Резонансна ДТП у Харкові: батьків 16-річного мажора можуть судити за двома статтями