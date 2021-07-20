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Під Харковом СБУ затримала ексдепутата "Л/ДНР": відео облави

20 липня 2021 14:10

Богдан Приходько Богдан Приходько

Зловмисник займався підривною діяльністю проти України

У затриманого виявили "паспорт громадянина ЛНР". Фото: колаж "Сьогодні"

У затриманого виявили "паспорт громадянина ЛНР". Фото: колаж "Сьогодні"

У Харківській області контррозвідка Служби безпеки України затримала ексдепутата "парламентів" так званих "Л/ДНР". Про це повідомляє пресцентр СБУ у вівторок, 20 липня.

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"Встановлено, що мешканець Луганська у 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області та причетний до прийняття фейкової "конституції ЛНР", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час обшуку у затриманого виявлено "паспорт громадянина ЛНР", а також "реєстраційні документи" псевдодержавних утворень. Слідством встановлено, що він був "депутатом" так званих "Народної ради" і "парламенту Спілки народних республік Л/ДНР".

"Влада" так званих "республік" неодноразово заохочувала зловмисника за активну підривну діяльність, спрямовану проти України", – додали в СБУ.

Затриманому повідомили про підозру за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Також журналіст Андрій Цаплієнко опублікував в телеграм відео затримання "экс-депутата".

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що в Києві затримали бойовика "ЛНР", який прибув у Київську область для легалізації в якості внутрішнього переселенця.

Також нещодавно ми писали про те, що в Луганській області затримали трьох громадян Грузії, серед яких був кримінальний авторитет, який перебував у списку санкцій РНБО (Ради національної безпеки і оборони).

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