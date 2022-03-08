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Під Харковом ліквідували генерал-майора РФ Віталія Герасимова

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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8 березня, 01:01
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Окупанти залишилися без чергового високого начальника – під час боїв під Харковом загинув генерал-майор РФ, який раніше отримав медаль "За визволення Криму"
Герасимова ліквідували ЗСУ під Харковом
Герасимова ліквідували ЗСУ під Харковом / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти несуть чергові втрати серед найвищого командного складу своєї армії. Під Харковом українські захисники ліквідували Віталія Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штабу та першого закомандувача 41 армією Центрального військового округу Росії.

Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Окрім Герасимова бійці ЗСУ вбили та поранили низку старших офіцерів російської армії. У розвідці отримали дані про те, що окупанти мають великі проблеми зі зв'язком на території нашої країни, а також з евакуацією розбитих частин.

Герасимов. Фото ГУР Міноборони

Що відомо про Герасимова?

У Міноборони зазначили, що генерал-майор брав участь у другій чеченській війні та військовій операції у Сирії. Здобув медаль "за повернення Криму", тобто, окупацію.

Також Герасимова неодноразово звинувачували у наданні підтримки збройним формуванням "ДНР" і "ЛНР", що беруть участь у війні на Донбасі.

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Центр "Миротворець" додав Герасимова до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Герасимов давно був у списку "Миротворця". Скрін

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