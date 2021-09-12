Під Харковом машина з людьми скотилася у воду: є загиблі (фото)

На Безлюдівському водосховищі під Харковом увечері 11 вересня мікроавтобус Renault Traffic скотився з берега у воду і потонув. У його салоні перебували хлопець і дівчина, вибратися вони не змогли.
Про це повідомляють очевидці в соцмережах.
Свідки трагедії припускають: пара ввечері усамітнилась в машині на берегу озера. Але в якийсь момент авто зрушило з місця і з'їхало у воду. Вибратися пасажири не змогли. Рятувальники діставали мікроавтобус з глибини понад три години. Допомагали й водолази.
За попередніми даними, авто перекинулось на бік і знаходилося на глибині 5 метрів. Близько 0:40 12 вересня рятувальники змогли витягти його з води за допомогою тросу.
Правоохоронці почали розслідування.
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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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