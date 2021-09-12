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Під Харковом машина з людьми скотилася у воду: є загиблі (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
12 вересня, 07:26
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Рятувальники понад три години діставали мікроавтобус, імовірно, з глибини п'яти метрів
Місце трагедії. Фото: instagram.com/cto_kharkov
Місце трагедії. Фото: instagram.com/cto_kharkov

На Безлюдівському водосховищі під Харковом увечері 11 вересня мікроавтобус Renault Traffic скотився з берега у воду і потонув. У його салоні перебували хлопець і дівчина, вибратися вони не змогли.

Про це повідомляють очевидці в соцмережах.

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Свідки трагедії припускають: пара ввечері усамітнилась в машині на берегу озера. Але в якийсь момент авто зрушило з місця і з'їхало у воду. Вибратися пасажири не змогли. Рятувальники діставали мікроавтобус з глибини понад три години. Допомагали й водолази.

Фото: instagram.com/cto_kharkov
Фото: instagram.com/cto_kharkov

За попередніми даними, авто перекинулось на бік і знаходилося на глибині 5 метрів. Близько 0:40 12 вересня рятувальники змогли витягти його з води за допомогою тросу.

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Фото: instagram.com/cto_kharkov
Фото: instagram.com/cto_kharkov

Правоохоронці почали розслідування.

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  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області затонув автомобіль з людьми – загинули два прикордонника.

Також нагадаємо, у Львівській області потонув автомобіль з чотирма хлопцями, всі загинули.

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