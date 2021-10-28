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Під Харковом стався потужний вибух на АЗС: згоріли дві вантажівки (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
28 жовтня, 08:39
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Відбулася розгерметизація підземної ємності з газом об'ємом 18 кубічних метрів

Під ранок на автодорозі Київ – Харків – Довжанський у Харківській області на АЗС через розгерметизацію підземної ємності з газом стався вибух. Зайнялися дві вантажівки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.

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"28 жовтня о 04:31 на автодорозі Київ – Харків – Довжанський поблизу с. Рай-Оленівка Харківського району на АЗС сталася розгерметизація підземної ємності з газом (об’єм 18 куб. м), унаслідок чого стався вибух з подальшим загорянням та розповсюдженням пожежі на два вантажних автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху спалахнули дві вантажівки
Внаслідок вибуху спалахнули дві вантажівки / Фото: ГСЧС

До гасіння пожежі залучили 40 людей та 9 одиниць техніки.

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Дивом ніхто не постраждав
Дивом ніхто не постраждав / Фото: ГСЧС

Жертв та постраждалих немає.

Під Києвом пролунав потужний вибух

Буквально вчора у Броварах стався вибух на заводі.

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Уночі 27 жовтня вибухнула установка з переробки алюмінію в одному із приміщень заводу. Відбулося руйнування стіни та загоряння алюмінієвої пудри.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

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