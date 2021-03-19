Під Харковом сталася ДТП з Tesla, постраждали шестеро осіб

Вона зіткнулась з іншою автівкою

У п'ятницю, 19 березня, на трасі "Харків-Вовчанськ" сталась аварія у якій постраждали шість осіб.

Реклама

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Поблизу села Шестакове зіткнулись дві автівки – "Tesla" під керуванням 58-річного водія та "Nissan X-Trail" під керуванням 37-річного чоловіка.

"В результаті аварії травми отримали водій і 36-річний пасажир "Tesla" – мешканці Харкова, а також водій і пасажири "Nissan X-Trail" – 36-річна дружина і 6-річна донька водія, а також 43-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Реклама / Фото: Нацполиция

Правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

/ Фото: Нацполиция

Раніше ми повідомляли, що в Балті Одеської області на вулиці Пушкінській водій не впорався з керуванням і з'їхав у річку.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама