Під Харковом сталася ДТП з Tesla, постраждали шестеро осіб

У п'ятницю, 19 березня, на трасі "Харків-Вовчанськ" сталась аварія у якій постраждали шість осіб.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
Поблизу села Шестакове зіткнулись дві автівки – "Tesla" під керуванням 58-річного водія та "Nissan X-Trail" під керуванням 37-річного чоловіка.
"В результаті аварії травми отримали водій і 36-річний пасажир "Tesla" – мешканці Харкова, а також водій і пасажири "Nissan X-Trail" – 36-річна дружина і 6-річна донька водія, а також 43-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Раніше ми повідомляли, що в Балті Одеської області на вулиці Пушкінській водій не впорався з керуванням і з'їхав у річку.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк