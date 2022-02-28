Під Харковом збили вертоліт окупантів (відео)

У смт Близнюках (Харківська область) збили гелікоптер російських окупантів.
Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.
"Уточнив у ЗСУ. Вертоліт був збитий Стінгером, тим самим, що передали союзники місяць тому", – написав він.
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Як пізніше повідомили у ЗМІ, там не збивали російський гелікоптер, над територією громади сьогодні нічого не літало. Це підтвердив заступник селищного голови Лукінов.
Обстановка
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