Під Харковом збили вертоліт окупантів (відео)

Вертоліт був збитий Стінгером, тим самим, що передали союзники місяць тому

У Близнюках збили ворожу техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

У смт Близнюках (Харківська область) збили гелікоптер російських окупантів.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

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"Уточнив у ЗСУ. Вертоліт був збитий Стінгером, тим самим, що передали союзники місяць тому", – написав він.

Як пізніше повідомили у ЗМІ, там не збивали російський гелікоптер, над територією громади сьогодні нічого не літало. Це підтвердив заступник селищного голови Лукінов.

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