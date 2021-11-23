Під Харковом померло немовля: батьки заявляють, що дитина вдарилася об диван

У селі Красне Харківської області помер 3-місячний малюк. На тілі немовляти виявили тілесні ушкодження.
Про це повідомляє видання MyKharkov.info.
Деталі трагедії
Як розповіли у правоохоронних органах, під час огляду трупа немовляти виявили тілесні ушкодження. Слідів скоєння злочину не знайшли.
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У сім'ї, в якій сталася трагедія, виховуються ще дві дівчинки: 13 та 9 років. На обліках служби у справах дітей та центру соціальних служб сім'я не перебуває.
Що кажуть батьки немовляти?
Мати немовля розповіла, що її тримісячний син народився у передбачений строк, а його розвиток був нормальним. За її словами, напередодні смерті хлопчик поводився спокійно. Однак того ж дня дитина під час перевертання вдарилася об узголів'я дивана.
Протягом дня жінка кілька разів годувала сина. Близько 7 години ранку 19 листопада вона виявила його мертвим.
Що кажуть у поліції?
Відомості щодо цього факту внесли до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення – злочину, передбаченого п. 115 КК України (з позначкою "Природна смерть").
Для встановлення причини смерті немовля слідчий призначив судово-медичну експертизу.
Наразі у кримінальному провадженні допитуються свідки, вживаються інші заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події.