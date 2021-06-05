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Підпал лісу і підрив аміакопроводу: Аваков відвідав спільні навчання правоохоронців (фото, відео)

5 червня, 14:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На навчаннях під Харковом присутні представники Нацгвардії, ДСНС, Нацполіціі, патрульних і прикордонників

У Харківській області представники Нацгвардії, ДСНС, Нацполіціі, патрульних і прикордонників проводять спільні навчання.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Правоохоронці відпрацьовують легенду масштабної атаки збройних диверсантів з підпалом лісу і підривом аміакопроводу.

Навчання проходять у Харківській області

Навчання проходять у Харківській області / Фото: Сьогодні

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Для гасіння передбачуваної пожежі залучали авіацію – вертольоти Мі-8.

Аваков особисто слідкував за навчаннями

Аваков особисто слідкував за навчаннями / Фото: Сьогодні

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На навчаннях особистобули присутні глава МВС Арсен Аваков, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін і Микола Балан.

Аваков, Балан та Чечоткін контролювали процес
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Аваков, Балан та Чечоткін контролювали процес / Фото: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що військовослужбовці підрозділів хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної захисту Сил спецоперацій провели навчання в Прип'яті в обстановці реального радіаційного зараження місцевості.

Як повідомляли новини "Сьогодні", СБУ провела навчання на Донбасі і зірвала "диверсію" на Авдіївському коксохімічному заводі.

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