Підпал лісу і підрив аміакопроводу: Аваков відвідав спільні навчання правоохоронців (фото, відео)

У Харківській області представники Нацгвардії, ДСНС, Нацполіціі, патрульних і прикордонників проводять спільні навчання.
Про це повідомляє "Сегодня".
Правоохоронці відпрацьовують легенду масштабної атаки збройних диверсантів з підпалом лісу і підривом аміакопроводу.
Навчання проходять у Харківській області / Фото: Сьогодні
Для гасіння передбачуваної пожежі залучали авіацію – вертольоти Мі-8.
Аваков особисто слідкував за навчаннями / Фото: Сьогодні
На навчаннях особистобули присутні глава МВС Арсен Аваков, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін і Микола Балан.
Аваков, Балан та Чечоткін контролювали процес / Фото: Сьогодні
Раніше ми повідомляли, що військовослужбовці підрозділів хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної захисту Сил спецоперацій провели навчання в Прип'яті в обстановці реального радіаційного зараження місцевості.
Як повідомляли новини "Сьогодні", СБУ провела навчання на Донбасі і зірвала "диверсію" на Авдіївському коксохімічному заводі.