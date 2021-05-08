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Загинула на місці. У Харкові легковик збив пішохода (фото)

8 травня, 16:31

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Ранок в місті почався зі смертельної події – водій збив жінку-пішохода, медики лише констатували смерть – фото

У Харкові на вулиці Тюринській легковик на смерть збив 70-річну жінку. Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, аварія сталася 8 травня близько 9:40. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група і патрульна поліція.

Відомо, що 30-річний водій автомобіля Dodge Journey скоїв наїзд на 70-річну жінку, яка перетинала проїзну частину поза пішохідним переходом. Водій застосував гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.

Медики, які прибули на місце ДТП, констатували смерть жінки.

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Зараз вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

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Раніше ми повідомляли, що у Харкові вантажівка переїхала пішохода.

Також нагадаємо, у Києві легковик на високій швидкості збив пішохода.

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