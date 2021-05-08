Загинула на місці. У Харкові легковик збив пішохода (фото)

Ранок в місті почався зі смертельної події – водій збив жінку-пішохода, медики лише констатували смерть – фото

У Харкові на вулиці Тюринській легковик на смерть збив 70-річну жінку. Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, аварія сталася 8 травня близько 9:40. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група і патрульна поліція.

Відомо, що 30-річний водій автомобіля Dodge Journey скоїв наїзд на 70-річну жінку, яка перетинала проїзну частину поза пішохідним переходом. Водій застосував гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.

Медики, які прибули на місце ДТП, констатували смерть жінки.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

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Раніше ми повідомляли, що у Харкові вантажівка переїхала пішохода.

Також нагадаємо, у Києві легковик на високій швидкості збив пішохода.