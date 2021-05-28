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Повний аналог Skoda. Терехов сказав, як будуть виглядати трамваї з Харкова

28 травня, 17:27

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

В.о. мера Харкова розповів про оновлення трамвайного парку в місті – в проєкт інвестують не менш як 5,5 млн євро

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Харківський трамвайний парк оновлять – нові вагони будуть збиратися на місцевому підприємстві в рамках проекту "Харківський трамвай".

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Про це на форумі UkraineInvest Talks: Dnipro заявив в.о. мера міста Ігор Терехов.

"Сьогодні разом з інвестором у нас досягнута домовленість, що інвестор закупив лінію з виробництва трамваїв, це імпортна лінія, і ми будемо презентувати трамвай харківської зборки – фактично повний аналог трамваїв Skoda", – повідомив Терехов.

За його словами, в розробку нових низькопольних трамваїв харківський бізнесмен Олександр Ярославський збирається інвестувати 5,5 млн євро. А випускатимуться вони на базі бізнес-парку "Екополіс ХТЗ".

Також харківська влада закуплять нові автобуси з двигунами Євро-6.

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"Ми повністю зробили логістику, щоб всі маршрути в Харкові працювали як годинник. На першому етапі 150 автобусів, потім ми домовилися з лізинговою компанією, і з компанією-виробником по локалізації, в подальшому контракт. Меморандум у нас підписаний на 500 автобусів", – говорить з цього приводу Терехов.

В.о. мера сподівається, що скоро в Харкові налагодять випуск автобусів власної збірки.

Раніше Ігор Терехов оголосив про масштабне оновлення всього транспортного парку міста, в пріоритеті – створення комунальної транспортної мережі та перехід до електричного транспорту.

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