Настав час діставати шапки: синоптики озвучили прогноз погоди в Харкові

Небо у Харкові залишиться хмарним до вечора, але опадів не буде

Погода в Харкові на 27 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 27 жовтня, у Харкові вночі будуть заморозки. Температура повітря вночі опуститься до -6 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Вдень температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів вище за нуль. З самого ранку небо вкриється хмарами і залишиться таким до самого вечора.

Вночі температура повітря опуститься від -4 до -6 градусів морозу. Вітер південно-західний 3-8 м/с.

Прогноз погоди у Харкові на 27 жовтня. Скрин із сайту Укргідрометцентру

Реклама

Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла до Києва лише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь розпочалася у Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

Раніше ми писали: