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Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові: кількість жертв збільшилася

25 січня, 08:55

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Всього внаслідок пожежі загинули 16 осіб

Жертв пожежі в харківському будинку для літніх людей стало більше – в лікарні від стресу помер чоловік, евакуйований з будівлі.

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Про це сайту "Сьогодні" повідомили в ДСНС Харківської області.

Всього внаслідок пожежі загинули 16 осіб.

Нагадаємо, пожежа виникла 21 січня о 15:03 у приватному будинку на вул. Нижня Гиївська, 150Б. У ДСНС класифікували пожежу як надзвичайну ситуацію державного рівня.

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Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що правоохоронці розглядають три основні версії виникнення пожежі в харківському будинку для літніх людей.

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Повідомлялося, що 23 січня суд також визначив запобіжний захід Ользі і В'ячеславу Кравченкам, які проходять у справі як керівники згорілого в Харкові будинку для літніх людей.

Крім того, з'ясувалося, що нелегальний пансіонат у Харкові, в результаті пожежі в якому загинули 15 осіб, ніхто не перевіряв. За словами місцевих, працював заклад не один рік, а мешканцями спочатку були наркозалежні.

Всі подробиці в спецтемі Пожежа у будинку для людей літнього віку у Харкові

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Харків жертви будинок престарілих пожежа
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