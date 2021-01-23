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Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: суд заарештував всіх підозрюваних

23 січня, 21:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Власника та адміністратора "Золотого часу" взяли під варту на два місяці

У Харкові Київський райсуд завершив розгляд клопотань прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваним у справі про пожежу в приватному будинку для літніх людей, пансіонаті "Золотий час". Зокрема, суд визначив запобіжний захід власнику закладу Славіку Акопяну і адміністратору Ігорю Мирончуку – обох заарештували на два місяці без права внесення застави.

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Про це повідомляє "Суспільне".

За словами прокурора, власник згорілого будинку підвів до нього комунікації від іншого без дозволів і не мав проєкту будівництва.

На запитання про систему пожежогасіння 67-річний Славік Акопян відповів, що в першому будинку були два вогнегасники та система оповіщення в разі витоку, а в будинку, який згорів, нічого такого після будівництва не було. За його словами, забезпечити всім необхідним зобов'язувалися орендарі.

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Ігор Мирончук, якого слідство вважає адміністратором пансіонату "Золотий час", заперечує це. Він заявив, що добровільно допомагав, "був як співробітник, як старший з доглядачів".

"З огляду на те, що я в минулому залежна людина, я з доброї волі... залишився в громадській організації "Європа плюс" працювати із залежними і допомагати літнім людям, які потребують допомоги", – сказав підозрюваний.

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Він підкреслив, що просто "волонтерив" у будинку для літніх людей.

На оскарження рішень суду у захисту є п'ять днів.

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Нагадаємо, 23 січня суд також визначив запобіжний захід Ользі і В'ячеславу Кравченкам, які проходять у справі як керівники згорілого в Харкові будинку для літніх.

Ми також повідомляли, що з'ясувалося, що нелегальний пансіонат у Харкові, в результаті пожежі в якому загинули 15 людей, ніхто не перевіряв. За словами місцевих, працював заклад не один рік, а мешканцями спочатку були наркозалежні.

Всі подробиці в спецтемі Пожежа у будинку для людей літнього віку у Харкові

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