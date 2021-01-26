Пожежа в будинку для літніх у Харкові: у яких умовах зараз погорільці (відео)

У день трагедії у Харкові в охопленому вогнем будинку для літніх людей виявили тіла 15 загиблих.

Реклама

У яких умовах зараз перебувають ті, хто пережив лихо, з’ясувала журналістка новин "Сьогодні" Ірина Антонюк, відвідавши комунальний заклад, куди поселили погорільців.

Ірина – перша журналістка, кому вдалося потрапити до єдиного у Харкові комунального хоспісу – саме сюди доправили чотирьох пожильцІв, які вижили під час пожежі. Та наразі їх тут троє. Один пенсіонер учора помер, проте, медики запевняють, що смерть не пов'язана з пожежею у нелегальному закладі.

"Помер він спокійно, уві сні. По результатам розтину, що було зроблено, у нього страждала кардіальна система, судинна, і життєвий шлях цієї людини закінчився", – розповів Дмитро Черепов, головний лікар харківської міської лікарні №.17.

До пожильців у харківському хоспісі зараз нікого не пускають. Лікарі кажуть – вони у стресовому стані і майже не спілкуються. Їх прийняли сюди так би мовити в екстренному порядку – без документів. Та зараз родичі збирають усі необхідні папери, аби ці люди залишися тут і надалі.

"Стресова ситуація, по-перше, а по-друге, вони мають інші хронічні захворювання. Я зроблю все, щоб тут їм стало краще", - обіцяє лікар.

Відео: Сьогодні

Цей хоспіс розрахований на 80 ліжок і майже всі зайняті. Перебування тут безкоштовне. Це підтвердила і відвідувачка хоспісу. У Тетяни вже другий місяць тут живе чоловік. Його двічі оперували і дружина просто не в змозі за ним доглядати.

Реклама

Одна з мешканок хоспісу, жителька Харкова Наталія Даньшина, також каже, що заклад безкоштовний.

"Не платила. Але тут, якщо людина просить, то вносить у благодійний фонд, це її бажання. – Але так ніхто не вимагає грошей? – Ні", – поділилася вона з журналісткою.

"Сьогодні" перевірили, чи дійсно у цьому хоспісі дотримуються правил пожежної безпеки і побачили: біля сестринських пунктів є система сповіщення на випадок екстренної ситуації, а майже у кожному коридорі є шафи з вогнегасниками.

"По декілька шаф, вони, мабуть, розраховані на площу будівлі, і їх, мабуть, не один десяток", – розповів головлікар.

Причини пожежі у приватному пансіонаті, яка забрала 15 життів, наразі ще не з'ясовані. Розглядають три версії: коротке замикання, неналежне поводження з електроприладами та навіть підпал.

Прокурори заявляють: у будинку не було жодного вогнегасника, а на вікнах стояли ґрати. Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних. Вони очікують суду за ґратами.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама