Пожежа в Харкові: генсек Ради Європи висловила співчуття

На пожежу в будинку для літніх людей, яка сталась в Харкові 21 січня, відреагувала генсек Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич. Вона висловила співчуття сім'ям загиблих і народу України.
Генсека процитував її прес-секретар Деніел Хольтген в Twitter.
"Я глибоко засмучена загибеллю людей в результаті сьогоднішньої трагічної пожежі в будинку в Харкові", – заявила Пейчіновіч-Бурич.
Нагадаємо, 22 січня в Харкові оголосили вдень жалоби за загиблими в результаті пожежі в будинку для літніх людей.
Також нагадаємо, місцеві жителі допомагали виносити літніх людей з будівлі, адже більшість його мешканців були паралізованими.
Також раніше ми показували, як виглядав будинок престарілих в Харкові до пожежі.
Крім того, сусіди розповіли, як рятували людей з пансіонату в Харкові.
Всі подробиці в спецтемі Пожежа у будинку для людей літнього віку у Харкові
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