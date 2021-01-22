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Пожежа в Харкові: генсек Ради Європи висловила співчуття

22 січня, 00:18

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В результаті пожежі загинули 15 осіб

На пожежу в будинку для літніх людей, яка сталась в Харкові 21 січня, відреагувала генсек Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич. Вона висловила співчуття сім'ям загиблих і народу України.

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Генсека процитував її прес-секретар Деніел Хольтген в Twitter.

"Я глибоко засмучена загибеллю людей в результаті сьогоднішньої трагічної пожежі в будинку в Харкові", – заявила Пейчіновіч-Бурич.

Нагадаємо, 22 січня в Харкові оголосили вдень жалоби за загиблими в результаті пожежі в будинку для літніх людей.

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Також нагадаємо, місцеві жителі допомагали виносити літніх людей з будівлі, адже більшість його мешканців були паралізованими.

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Також раніше ми показували, як виглядав будинок престарілих в Харкові до пожежі.

Крім того, сусіди розповіли, як рятували людей з пансіонату в Харкові.

Всі подробиці в спецтемі Пожежа у будинку для людей літнього віку у Харкові

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Харків будинок престарілих пожежа
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