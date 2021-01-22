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Пожежа в харківському будинку для людей похилого віку: Терехов пояснив, чому трагедія стала можливою

22 січня, 21:30

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У пожежі 21 січня загинули 15 осіб

У Харкові в будинку для людей похилого віку, в якому сталась смертельна пожежа 21 січня, не дотримувалися жодних заходів безпеки.

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Про це заявив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

За його словами, пожежа сталася насамперед через недолугість господарів і через недотримання норм пожежної безпеки.

"Сьогодні є запит суспільства на таку послугу. І ми зобов'язані на законодавчому рівні ухвалити рішення для того, щоб об'єкти, які надають допомогу хворим і старим людям, існували законно", – заявив Терехов.

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Він зазначив, що в Харкові розпочато перевірки і вже виявлено близько 32 подібних об'єктів.

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Нагадаємо, пожежа виникла 21 січня о 15:03 в приватному будинку на вул. Нижня Гієвська, 150Б. У ДСНС класифікували пожежу як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Зараз правоохоронці розглядають три основні версії виникнення пожежі в харківському будинку для людей похилого віку. У цій справі затримали вже чотирьох осіб.

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