Затори, заборона на фури і розбита зупинка: що відбувається в засніженому Харкові (відео)

Один чоловік вирішив влаштувати екстрим на квадроциклі

Харків ще з самого ранку засипало снігом. Дороги вже почали прибирати, проте їхати на роботу місцеві жителі мусили ще засніженими дорогами.

Реклама

У соцмережах публікують фото і відео того, що відбувається сьогодні у Харкові.

Так, ще близько 8 ранку частина доріг була неприбрана, тому на вулицях утворилися великі затори.

Користувачі пишуть, що не заздрять сміливцям, які намагалися у таку погоду їхати на велосипеді чи мопеді.

Реклама

На опублікованих відео видно, що людина на скутері пересувається дуже повільно.

Однак були й ті, кому можна позаздрити. Водій вирішив пересуватися містом на квадроциклі. Тому жоден снігопад йому не страшний.

Реклама

Також у Мережі показали, як комунальники прибирають сніг на трамвайних коліях. Водій не розрахував відстань і вщент розбив скло на зупинці громадського транспорту.

Крім того, через снігопад влада Харкова заборонила їхати містом транзитним вантажівкам, маса яких понад 8 тонн. Заборона діє до 11:00 14 січня, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Пресслужба пояснила, що таке рішення прийняли для того, щоб комунальники змогли нормально прибрати місто.

Реклама

Водночас синоптики прогнозують, що мокрий сніг з дощем і заметіль очікуються у Харкові протягом усього дня.

Нагадаємо, в Україні через негоду знеструмлено понад 50 населених пунктів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама