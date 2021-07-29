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Зниклу під Харковом дівчинку знайшли мертвою

29 липня 2021 0:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Пошуки дівчинки завершилися після того, як поліція оточила занедбаний будинок на одній з вулиць Старого Салтова

Зникла Мирослава Третяк / колаж "Сьогодні"

Зникла Мирослава Третяк / колаж "Сьогодні"

Поліція Харківської області виявила тіло шестирічної Мирослави Третяк, яка зникла близько 18:00 у середу в селищі Старий Салтів. За попередніми даними, дівчинку згвалтували і вбили.

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Про це повідомила прес-служба обласної поліції, а також місцеві волонтери.

"Знайшли тіло 6-річної дівчинки. Харківські поліцейські працюють на місці події, встановлюють усі обставини. Детальну інформацію оприлюднимо вранці після роботи слідчо-оперативної групи", – йдеться в повідомленні.

Зникла у Старому Салтові Мирослава Третяк

Зникла у Старому Салтові Мирослава Третяк / Фото: Нацполиция

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Більше подробиць у поліції не повідомили, але за словами одного з волонтерів, пошуки дівчинки завершилися після того, як поліція оточила занедбаний будинок на одній із вулиць Старого Салтова.

Раніше повідомлялося, що Мирослава близько 18:00 поверталася додому на вулицю Некрасова, але до будинку так і не дійшла.

Нагадаємо, у червні в Тернопільській області зникли двоє 16-річних підлітків, які пішли на нічну риболовлю на Дністер. Тіло одного з них через кілька днів знайшли рятувальники.

Ми також писали, що в Дніпропетровській області зник восьмирічний хлопчик, який пішов гратися на дитячий майданчик.

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