Прямо в годину пік! У харківському метро обвалилася стеля – подробиці (фото)

Як нам стало відомо, ремонт стелі в переході проводитимуть у нічний час

В результаті інциденту постраждалих немає / Фото: Колаж: Сьогодні

В Харкові обвалилася стеля у переході метро Майдан Конституції. Під час інциденту ніхто не постраждав.

Про це пише сайт "Сьогодні".

Реклама

Речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер сказав, що вхід на станцію метро зараз з іншого боку.

"Обвалилася штукатурка на стелі при підході до станції метро Площа Конституції. Обсяг досить великий. Вхід на станцію метро зараз через інші двері", – повідомив Олексій Бітнер.

За його словами, під час НП ніхто не постраждав, хоч уже й була година пік – 08:24. До цього він додав, що ремонт буде проводитись у нічний час.

Реклама

Обвал будівлі у Харкові

Попередньо встановлено, що обрушилася частина будівлі з офісними приміщеннями. Сталося це через будівництво, яке було поруч. Про це повідомив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.

"Жодних дозволів на будівництво за цією адресою немає. Тобто власники будівлі, що звалилася, і орендарі землі вели її на свій страх і ризик, самовільно" , – додає Юрій Сидоренко.

У Мережі з'явився діалог з чату з орендарями на Гагаріна, 20. Працівники заспокоювали людей та запевняли, що нічого не станеться.

Реклама

Раніше ми писали: