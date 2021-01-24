Рада не може призначити вибори мера Харкова: міськрада не передала документи

З Харкова у ВР надійшов один документ із трьох, що потрібні

Верховна Рада поки не може розглянути питання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова, оскільки секретар міськради Ігор Терехов надіслав лише один із трьох необхідних для цього документів.

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Про це йдеться в службовій записці Управління зі зв'язків із місцевими органами влади й органами місцевого самоврядування апарату ВР, передає "Суспільне".

Згідно з документом, профільний комітет 5 січня доручив розглянути клопотання Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів харківського міського голови, і відповідне управління у відповідь заявило, що для розгляду питання не вистачає двох документів: копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреної печаткою міськради, і рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

"Згідно з пунктом 1 частини одинадцятої статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади у разі смерті – з дня ухвалення відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт", – пояснили в Раді.

Харківська міськрада такого рішення, однак, не ухвалювала. Єдине ухвалене нею після смерті Геннадія Кернеса рішення стосувалося увічнення його пам'яті, і на сайті мерії Харкова міським головою досі значиться саме він.

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Зазначимо, сьогодні виповнюється 40 днів з дня смерті мера Харкова Геннадія Кернеса, який помер у німецькій клініці від наслідків коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, раніше в Харкові відкрили кримінальне провадження про можливі порушення на першій сесії міськради – підозрюють, що електронний підпис Кернеса у клопотанні, де він нібито рекомендує обрати секретарем міськради Ігоря Терехова, підроблений.

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