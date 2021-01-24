Русский
$ 28,26
34,37
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

Рада не може призначити вибори мера Харкова: міськрада не передала документи

24 січня, 22:26

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

З Харкова у ВР надійшов один документ із трьох, що потрібні

Верховна Рада поки не може розглянути питання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова, оскільки секретар міськради Ігор Терехов надіслав лише один із трьох необхідних для цього документів.

Реклама

Про це йдеться в службовій записці Управління зі зв'язків із місцевими органами влади й органами місцевого самоврядування апарату ВР, передає "Суспільне".

Згідно з документом, профільний комітет 5 січня доручив розглянути клопотання Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів харківського міського голови, і відповідне управління у відповідь заявило, що для розгляду питання не вистачає двох документів: копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреної печаткою міськради, і рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

"Згідно з пунктом 1 частини одинадцятої статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади у разі смерті – з дня ухвалення відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт", – пояснили в Раді.

Харківська міськрада такого рішення, однак, не ухвалювала. Єдине ухвалене нею після смерті Геннадія Кернеса рішення стосувалося увічнення його пам'яті, і на сайті мерії Харкова міським головою досі значиться саме він.

В тренді
Був нелегальний, на вікнах – ґрати: найголовніше про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові
Реклама

Зазначимо, сьогодні виповнюється 40 днів з дня смерті мера Харкова Геннадія Кернеса, який помер у німецькій клініці від наслідків коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, раніше в Харкові відкрили кримінальне провадження про можливі порушення на першій сесії міськради – підозрюють, що електронний підпис Кернеса у клопотанні, де він нібито рекомендує обрати секретарем міськради Ігоря Терехова, підроблений.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Харків Верховна Рада документи міськрада вибори мера
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тарифні протести: як у регіонах України мітингують проти високої ціни на газ (відео)
Тарифні протести: як у регіонах України мітингують проти високої ціни на газ (відео)Економіка
Трагедія у Харкові. У пожежі в будинку для літніх людей загинули 15 осіб (фото і відео)
Трагедія у Харкові. У пожежі в будинку для літніх людей загинули 15 осіб (фото і відео)Харків
На відео потрапила реакція жителів Харківського зоопарку на 20-градусний мороз
На відео потрапила реакція жителів Харківського зоопарку на 20-градусний морозФаново
Паралізованих виносили і клали на сніг: як сусіди рятували людей з пансіонату в Харкові
Паралізованих виносили і клали на сніг: як сусіди рятували людей з пансіонату в ХарковіХарків
Масштабна пожежа в Харкові. З'явилися відео з місця трагедії
Масштабна пожежа в Харкові. З'явилися відео з місця трагедіїХарків
Після трагедії у Харкові Зеленський хоче відкрити ринок соцпослуг для людей похилого віку
Після трагедії у Харкові Зеленський хоче відкрити ринок соцпослуг для людей похилого вікуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти