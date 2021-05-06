Розслідування катастрофи Ан-26 під Чугуєвом: шість осіб притягнули до відповідальності

На борту літака знаходилися курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил, які здійснювали навчальний політ

У кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака Ан-26, який впав у Харківській області 25 вересня 2020 року, завершено досудове розслідування.

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові посадові особи допустили неналежну підготовку.

До кримінальної відповідальності притягнуто:

командувача Повітряних Сил Збройних Сил України;

командира військової частини (під час катастрофи);

заступника командира військової частини;

заступника командира військової частини з льотної підготовки;

керівника польотами на аеродромі "Чугуїв" (під час катастрофи);

в.о. начальника ХНУ Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.

Їх підозрюють в незабезпеченні безпеки польотів, порушенні правил підготовки і проведення польотів, а також халатному ставленні до військової служби.

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Скріншот

Що відомо про катастрофу:

Всі подробиці в спецтемі Авіакатастрофа під Харковом