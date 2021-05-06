Розслідування катастрофи Ан-26 під Чугуєвом: шість осіб притягнули до відповідальності

У кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака Ан-26, який впав у Харківській області 25 вересня 2020 року, завершено досудове розслідування.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що військові посадові особи допустили неналежну підготовку.
До кримінальної відповідальності притягнуто:
- командувача Повітряних Сил Збройних Сил України;
- командира військової частини (під час катастрофи);
- заступника командира військової частини;
- заступника командира військової частини з льотної підготовки;
- керівника польотами на аеродромі "Чугуїв" (під час катастрофи);
- в.о. начальника ХНУ Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.
Їх підозрюють в незабезпеченні безпеки польотів, порушенні правил підготовки і проведення польотів, а також халатному ставленні до військової служби.
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Що відомо про катастрофу:
- 25 вересня 2020 року поблизу Чугуєва в Харківській області в двох кілометрах від військового аеродрому впав літак Повітряних Сил ЗСУ Ан-26. Тоді загинули 26 військовослужбовців.
- У Мережі опублікували список курсантів і офіцерів літака Ан-26, які перебували на борту під час катастрофи під Чугуєвом.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження посмертно курсантів і офіцерів, які загинули в катастрофі Ан-26 поблизу Чугуєва.
- Генерал-лейтенант Збройних Сил України заявив, що на борту літака було більше людей, ніж належить за інструкцією.
- Глава Харківської ОДА Олексій Кучер звинуватив командувача Повітряних Сил Збройних Сил України Сергія Дроздова у тому, що той врятував свого сина ціною життя пасажирів і екіпажу літака Ан-26.
Всі подробиці в спецтемі Авіакатастрофа під Харковом