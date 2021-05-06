Русский
$ 27,73
33,28
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

Розслідування катастрофи Ан-26 під Чугуєвом: шість осіб притягнули до відповідальності

6 травня, 11:55

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

На борту літака знаходилися курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил, які здійснювали навчальний політ

У кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака Ан-26, який впав у Харківській області 25 вересня 2020 року, завершено досудове розслідування.

Реклама

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові посадові особи допустили неналежну підготовку.

До кримінальної відповідальності притягнуто:

  • командувача Повітряних Сил Збройних Сил України;
  • командира військової частини (під час катастрофи);
  • заступника командира військової частини;
  • заступника командира військової частини з льотної підготовки;
  • керівника польотами на аеродромі "Чугуїв" (під час катастрофи);
  • в.о. начальника ХНУ Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.

Їх підозрюють в незабезпеченні безпеки польотів, порушенні правил підготовки і проведення польотів, а також халатному ставленні до військової служби.

В тренді
Ще одна область може потрапити в "червону зону" карантину
Реклама

Скріншот

Скріншот

Що відомо про катастрофу:

Всі подробиці в спецтемі Авіакатастрофа під Харковом

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Просто з відра: на Харківщині батюшка креативно
Просто з відра: на Харківщині батюшка креативно "окропив" вірян (відео)Харків
У Харкові підлітку відірвало пальці: вибухнув повербанк (оновлено)
У Харкові підлітку відірвало пальці: вибухнув повербанк (оновлено)Харків
На Харківщині зіткнулися легковики: багато постраждалих (фото)
На Харківщині зіткнулися легковики: багато постраждалих (фото)Харків
Стояли в черзі до буфету. У Харкові чоловік розстріляв двох людей (фото, відео)
Стояли в черзі до буфету. У Харкові чоловік розстріляв двох людей (фото, відео)Харків
В Україні ще три області вийшли з
В Україні ще три області вийшли з "червоної зони" карантинуУкраїна
У метро Харкова копи розпочали полювання на пасажирів без масок (фото)
У метро Харкова копи розпочали полювання на пасажирів без масок (фото)Харків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти